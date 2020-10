Hoka One One Venicemarathon Special Edition: successo di numeri e di accordi sponsorizzativi

A poco meno di due settimane dal via della HOKA ONE ONE Venicemarathon Special Edition 2020, si definisce il prestigioso panel di aziende e brand che hanno scelto di sposare questo innovativo progetto di marketing integrato, che ad oggi conta già oltre 3.000 iscritti. La Maratona di Venezia 2020 sarà un evento nell’evento, ovvero una corsa in presenza, la HOKA ONE ONE Venicemarahon One For All, e una gara virtuale, la HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual 42k & 10K. Il progetto di comunicazione porta la firma del grandissimo designer americano recentemente scomparso Milton Glaser, che tra i suoi ultimi lavori annovera appunto l’immagine grafica studiata per la Venicemarathon 2020, che è stata poi utilizzata sulla maglia ufficiale, sulla medaglia e sul poster che tutti gli atleti riceveranno a casa.

La HOKA ONE ONE Venicemarahon One For All, vedrà partire assieme alle ore 9.30 circa di domenica 25 ottobre da Stra tre atleti (Eleonora Corradini, Gabriele Gallo e Pier Alberto Buccoliero) che correranno l’intera maratona fino a Riva Sette Martiri in Venezia, in rappresentanza di tutti coloro che avrebbero voluto correre la Venicemarathon, accompagnati da alcuni “pacers” che faranno assistenza e da una troupe video che documenterà l’evento live. Mentre, la HOKA ONE ONE Venicemarathon Virtual 42k & 10K, sarà invece una gara a distanza di 42K o 10K, alla quale tutti potranno partecipare, da domenica 25 ottobre a domenica 1 novembre.

Dopo l’importante titolazione della manifestazione da parte dell’azienda americana leader mondiale della calzatura da running HOKA ONE ONE, che assume quindi anche la qualifica di ‘technical sponsor’, torna a far parte della famiglia Venicemarathon in qualità di ‘technical timekeeper’ Garmin, l’azienda leader mondiale nella tecnologia GPS per lo sport, il fitness e l’outdoor.

Hanno poi confermato la loro presenza aziende del calibro di BMW in qualità di ‘official car’ che con le sue auto seguirà gli atleti da Stra a Venezia e di Alì, l’importante azienda padovana della grande distribuzione che rinnova, ancora una volta, il suo impegno a supporto dei progetti di Venicemarathon, diventando ‘main sponsor’.

Pro Action ‘sport nutrition partner’, San Benedetto ‘acqua ufficiale’ e Coldiretti Venezia forniranno i prodotti utili al ristoro mobile che verrà fornito agli atleti lungo il percorso per aiutarli ad idratarsi e a portare a termine la loro maratona. Bavaria ‘official beer’, D-Air Lab ‘safety partner’, 1/6 Shop ‘official shop’, Nuncas ‘official supplier’, Méthode ‘official partner’ hanno altresì confermato il loro determinante supporto, mettendo a disposizione dei runners prodotti e servizi.

Di grande prestigio anche è anche la squadra dei ‘media partner’ che aiuteranno ad amplificarne il messaggio e la promozione. Oltre Pmg Sport, ‘official broadcaster’ che curerà la produzione e la diffusione della gara, hanno sposato il progetto gli autorevoli quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport, la rivista dei runners Correre, l’agenzia giornalistica di informazione economico sportiva SportEconomy.it (da quest’anno Official Economy Media Partner dell’evento) e il maggior quotidiano del territorio “Il Gazzettino”.

TDS ‘technological partner’ fornirà e gestirà la tecnologia per le virtual race.

Determinante è anche il supporto di Regione del Veneto, della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, di APVI e naturalmente dei Comuni di Venezia, Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira, della Città Metropolitana di Venezia, della Prefettura, della Questura, del CONI, FIDAL, CIP, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, Stradale, delle Telecomunicazioni, e di Frontiera, dei Carabinieri, delle Polizie Municipali, della Protezione Civile del territorio, dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.