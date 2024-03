Fraccaroli-Leone chiedono a Mei di fare chiarezza sul caso Mondiali di Roma 2027

Non si placa la polemica sulla candidatura di Roma per i Mondiali 2027 di atletica leggera (poi assegnati da World Athletics alla metropoli di Pechino). Dopo aver cercato, fino all’ultimo, il sostegno del Governo (alla fine mai arrivato), la FIDAL del presidente Stefano Mei ha deciso di ritirarla (poche ore prima della assegnazione), perchè mancavano le condizioni economiche minime per poter concorrere con i cinesi (forti invece di un budget di oltre 185 milioni di euro).

Alcuni dirigenti del movimento (nello specifico Sabrina Fraccaroli e Giacomo Leone) sono intervenuti sul tema chiedendo ufficialmente un consiglio federale straordinario per fare chiarezza su questa débacle su scala internazionale. Di seguito il testo del loro comunicato (i due dirigenti intendono presentarsi alle prossime elezioni della FIDAL per la carica di presidente).

I candidati alla Presidenza Sabrina Fraccaroli e Giacomo Leone si sono espressi sul ritiro della candidatura italiana per i Mondiali 2027:

“Il nostro primo pensiero va agli atleti che nei prossimi giorni dovranno trovare la concentrazione per dare il meglio di se stessi ai Mondiali Indoor di Glasgow. Siamo al loro fianco e a quello dei loro tecnici, e vogliamo lasciarli fuori dalle polemiche che inevitabilmente sono montate nelle ultime 48 ore e che monteranno ancor di più nei prossimi giorni. Quanto sta emergendo dagli organi di stampa ci lascia basiti ma non sorpresi. La pre candidatura per i Mondiali di Roma del 2027 e gli Europei Indoor dello stesso anno a Genova, è stata inviata alla World Athletics il 27 aprile 2023. Entrambe erano state sottoscritte precedentemente dai rispettivi Sindaci. C’era tutto il tempo per lavorare insieme al Governo per evitare questa figuraccia internazionale sia sportiva che politica. Approfondiremo l’argomento dopo i Mondiali di Glasgow e riteniamo che sia opportuno che il Presidente Mei convochi al più presto un CONSIGLIO FEDERALE ed un CONSIGLIO NAZIONALE per relazionare alla base i passaggi che hanno portato a questo increscioso ritiro della candidatura.“ (fonte: L’Atletica)