Quello che sta per cominciare sarà un campionato che avrà per protagoniste grandi squadre e piazza caldissime, come non accadeva da tempo.

La Serie BKT 2022/2023 sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW, con 380 match stagionali, oltre a playoff e playout e “Diretta Gol” il sabato alle 14 per vivere in contemporanea tutte le partite del pomeriggio.

Non solo le partite del weekend. Il racconto della Serie BKT su Sky dura tutta la settimana e viaggia attraverso le piazze più belle d’Italia, con la rubrica “B Side”condotta da Daniele Barone, in onda su Sky Sport 24 e on demand, con highlights, interviste, collegamenti e servizi speciali che ogni volta avranno un focus dedicato a una squadra diversa. Per gli anticipi del venerdì e i posticipi del lunedì, lo studio itinerante live dagli stadi più belli del torneo, con Marina Presello e Marco Demicheli, al quale saranno affidati anche gli spazi all’interno della “Casa dello Sport” del weekend. E per i big match, le telecronache dei commentatori della squadra Sky Sport.

La tecnologia sarà anche quest’anno uno dei tratti distintivi della Serie BKT su Sky Sport, con la produzione dei top match in 4K HDR HLG nativo, la migliore qualità di 4K esistente sul mercato. Per esaltare il calore dei tifosi negli stadi e lo spettacolo delle immagini dall’alto, ecco il drone di Sky Sport nei pre partita dei big match e le “Corner Cam” per una prospettiva originale, per portare il pubblico dentro il campo, con obiettivi speciali come ad esempio quelli sistemati nelle bandierine dei calci d’angolo.

E domani, venerdì 15 luglio, dalle ore 20.30 in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, appuntamento live da Reggio Calabria per il sorteggio del Calendario della Serie BKT 2022/2023 (visibile anche su skysport.it), con la conduzione di Marina Presello con Marco Demicheli, primo atto di una stagione lunghissima tutta da vivere su Sky.