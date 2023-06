Serie A UnipolSai: i dati di affluenza nei playoff per le LBA finals 2023

I play off della Serie A UnipolSai (in tutto 28 gare) si sono conclusi totalizzando 184.557 spettatori per una media a partita di 6.591 ed una percentuale di riempimento rispetto alla capienza dell’80%.

I dati sono il frutto anzitutto delle 7 gare di finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna che hanno attirato 77.309 spettatori con una media di 11.044.

Importanti anche i numeri dei quarti di finale (66.864 per una media di 4.457) e delle semifinali (40.384 per una media di 6.730). Le 28 gare di play off hanno prodotto complessivamente incassi per 3.834.836 euro di cui 2.136.454 euro per la serie finale.