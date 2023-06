Vela: Lexus si conferma official car della Barcolana di Trieste 2023

Per il 2° anno consecutivo, Lexus rinnova la sua partnership con Barcolana – la storica regata velica di livello internazionale che ogni anno riunisce a Trieste armatori, equipaggi e appassionati da tutto il mondo – giunta quest’anno alla sua 55ima edizione.

Un evento che si fa portavoce di valori condivisi anche da Lexus: sostenibilità, rispetto dell’ambiente, arte di viaggiare in sintonia con la natura, passione per il movimento sono solo alcuni dei tratti distintivi che uniscono la storica regata a Lexus, brand premium del Gruppo Toyota e pioniere nello sviluppo delle motorizzazioni elettrificate a basso impatto ambientale.

L’appuntamento è a Trieste dal 29 settembre all’8 ottobre 2023: questo luogo storico sarà il palcoscenico ideale per esprimere al meglio la visione human-centered di Lexus, un nuovo modo di concepire la mobilità e più in generale una nuova visione che unisce uomo, ambiente e società moderna. Per Lexus, infatti, l’auto è un’unione armonica e al tempo stesso esaltante tra l’uomo, il suo veicolo e la natura: principi che sostengono e accompagnano da sempre anche gli appassionati della barca a vela.

Lexus, anche quest’anno, sarà presente con uno stand dedicato all’interno del Villaggio Barcolana, nella splendida cornice di piazza Unità d’Italia a Trieste dove la gamma completa Lexus Electrified, dal Nuovo RZ Full Electric all’RX Hybrid Turbo, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno effettuare un test drive per provare l’inconfondibile piacere di guida di una Lexus, silenziosa, attenta all’ambiente ed appassionante come una barca a vela.

Inoltre, la 55° edizione della Barcolana sarà l’occasione perfetta per provare a vincere, secondo un sorteggio ad estrazione, un modello di Lexus UX Hybrid. All’iniziativa potranno partecipare esclusivamente gli iscritti alla gara di quest’anno: un’occasione per provare e toccare con mano l’elevata esperienza di guida Lexus. Ospite d’eccezione in esposizione per tutta la durata dell’evento sarà il nuovo Lexus LBX, Lexus Breakthrough Crossover, il SUV compatto e rivoluzionario capace di comunicare tutta la qualità Lexus per un’esperienza di guida premium e senza alcun compromesso.

“Lexus si conferma come Auto Ufficiale della 55° edizione della Barcolana e ne siamo più che entusiasti”dichiara Paolo Moroni, neonominato Direttore di Lexus Italia. “Essere partner di una vera e propria Istituzione come la Barcolana è per l’azienda non solo un onore, ma anche un modo per esprimere la vicinanza così tangibile con il mondo della vela, una disciplina che condivide con noi moltissimi aspetti valoriali. Questo meraviglioso evento di Trieste sarà la giusta occasione per far provare la gamma Lexus Electrified e la driving experience di Lexus a tutti gli appassionati, con test drive all’insegna della sostenibilità e della nostra visione “human-centered” che regala a chi si siede al posto di guida lo stesso senso di libertà che anche la vela porta con sé. Ma non finisce qui, siamo estremamente felici che Barcolana abbia scelto proprio uno dei nostri modelli di punta, una UX hybrid, da sorteggiare tra gli iscritti alla regata di quest’anno, per regalare la nostra esclusiva esperienza di guida Lexus”.