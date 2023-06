Ciclismo: la copertura tv del Giro d’Italia donne 2023

Il Giro d’Italia donne, in partenza venerdì mattina da Chianciano Terme (SI), godrà di un’importante copertura televisiva grazie agli accordi stretti da Lega del Ciclismo Professionistico (guidata dal Commissario Straordinario avv. Cesare Di Cintio – nella foto sotto il logo della LCP), che ne ha curato i diritti media, grazie ad una serie di broadcaster internazionali e nazionali.

In Italia la corsa gode della copertura Rai, suddivisa tra Rai Sport e Rai 2. Prima giornata a parte, on air solo su Rai Sport, il resto delle tappe prevede una messa in onda dalle 12:45 alle 14:00 su Rai Sport, mentre per il finale, dalle 14:00 alle 15:45 circa, si passa su Rai 2.

Per quanto riguarda la LIVE distribution, l’evento verrà trasmesso a livello digitale su Eurosport.com (global). Il Giro Donne andrà inoltre su piattaforma D+ e su Eurosport TV, lineare, in tutti i paesi d’Europa (EU).

Distribuzione che è pianificata pure su piattaforma GCN+, in 207 paesi a livello mondiale. Da considerare – on top a livello global – tutte le sublicenze che Warner/Discovery/Eurosport riuscirà a cumulare.

Sono inoltre in atto una serie di altre trattative che potrebbero ampliare ulteriormente la diffusione internazionale.