Serata nel segno della musica per il lancio della 3a maglia della AS Roma

Una immagine del party musicale ideato da adidas e AS Roma per il lancio della 3a maglia stagione 2023/24

adidas e AS Roma hanno celebrato il lancio del Third Kit AS Roma 2023/24 con una serata-evento nel cuore della Città Eterna, per l’occasione tinta d’arancione. Con l’obiettivo di portare la maglia da calcio dal campo alla strada, questo party bloke core ha voluto esaltare il nuovo kit dei giallorossi, riproponendolo in un nuovo connubio che unisce fashion e football.

L’evento – svoltosi nella cornice di un museo MACRO dai riflessi rossi e arancioni -, ha visto sfilare sull’Orange Carpet oltre 400 invitati, che hanno ricevuto una box in edizione limitata con la nuova maglia nera per mixare il proprio look con il kit e i suoi dettagli giallo-arancio-rossi.

Tra i tanti ospiti illustri dei mondi più svariati – dalla moda al cinema, dalla musica allo sport -, erano presenti alcuni atleti testimonial di adidas, come i calciatori Houssem Aouar, Edoardo Bove, Bryan Cristante, Valentina Giacinti e Gianluca Mancini. Insieme a loro, gli sportivi Lorenzo Benati, Ambra Sabatini, Erika e Mattia Furlani. Dopo il passaggio sul tappeto arancione, il party è stato illuminato dalla line-up musicale, che prevedeva le performance di SickLuke, Franco126, Hello Mimmi, Qursarina e Ultracreature, che hanno portato sul palco la maglia, sotto i simboli del three bars di adidas e dell’iconico Lupetto. (fonte: AS Roma)