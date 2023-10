Hockey prato: l’SG Amsicora batte per 2-1 l’HC Bra e conquista la Supercoppa Italiana

courtesy of www.federhockey.it

L’SG Amsicora batte 2-1 l’HC Bra e conquista la Supercoppa 2022/23 nella gara disputatasi oggi, sabato 30 settembre, sotto i trenta gradi di temperatura del CPO Giulio Onesti. Il caldo romano non ha impedito tuttavia che si disputasse una gara tirata e bellissima tra i sardi (finalisti della scorsa coppa Italia) e i piemontesi cui, dopo l’accoppiata Scudetto Elite – Coppa Italia 2022/23, sfuma il Trouble. A passare in vantaggio sono i cagliaritani, in rete allo scadere del primo quarto con Agabio su corto (15’); il pari braidese arriva dieci minuti dopo con Chiesa (25’), sempre su corto. Al minuto 53’ il nuovo vantaggio sardo, che porta la firma di Lai: finisce così, 2-1.

Alla quinta edizione complessiva, Amsicora iscrive per la prima volta e con merito il suo nome nella Supercoppa federale; a Bra, autore comunque di una ottima gara, per il secondo anno consecutivo, sfugge trofeo e Triplete.