SEF VIRTUS: UN PATRIMONIO DEGLI SPORTIVI ITALIANI. I DATI DELL’INDAGINE SPONSOR VALUE DI STAGEUP

Secondo la rilevazione di novembre 2020 della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, SEF Virtus è conosciuta dal 23% dei 14-64enni interessati allo sport, un dato che raggiunge il 29% tra i fan del Campionato di Basket Serie A: un patrimonio sportivo e sociale italiano e non solo emiliano-romagnolo.

In occasione del suo 150esimo compleanno la SEF Virtus si scopre patrimonio dello sport italiano e non solo di Bologna e della Regione Emilia Romagna. Ben il 23% degli italiani tra 14 e 64 anni interessati allo sport (7,75 milioni di individui) infatti conosce la Polisportiva, una conoscenza che raggiunge il 29% tra coloro che seguono la Serie A di basket, dove milita la più nota delle sue Sezioni.

In Emilia Romagna la conoscenza del brand SEF Virtus raggiunge quota 44% tra gli interessati allo sport e 36% tra i fan della Serie A di basket. Il maggiore aumento della conoscenza tra gli sportivi in genere testimonia la maggiore percezione sul territorio regionale della matrice polisportiva della Società.

Il “popolo” della “V Nera” è prevalentemente di genere maschile (ma le donne toccano il 41%), di età compresa tra 35 e 54 anni. Il livello di istruzione è medio-alto (laurea 24%) così come il reddito.

Cesare Mattei – Presidente SEF Virtus: “ Comprendere la percezione di un brand e la sua reputazione è fondamentale per ogni azienda, di qualunque settore essa si occupi; anche per una Polisportiva come la Sef Virtus che festeggia i 150 dalla sua costituzione. Fondata nel 1871 come Società ginnica e diventata nel corso dei secoli una gloriosa polisportiva Sef Virtus, ha abbracciato le più svariate discipline formando nuovi giovani e lanciando campioni di livello olimpico. I risultati ed i successi ottenuti hanno accresciuto quel legame con la Sua città, Bologna, diventando un simbolo per i bolognesi, ma anche un punto di riferimento importante per lo Sport Italiano. I virtussini rimangono fedeli alla «V» nera e continuano a sostenerne i colori. Pochi sodalizi sportivi possono vantare un simile attaccamento. Oggi, a 150 anni di distanza, ci si accorge che Emilio Baumann, dimostrò una lungimiranza straordinaria nel pensare alla creazione di una Società per la crescita fisico-morale dei giovani. I dati della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, confermano la notorietà del Brand Sef Virtus, che ancorché abbia nel basket lo sport più conosciuto, evidenzia come il campione analizzato conosce anche le altre discipline sportive praticate nella Famiglia Virtus”.