Acronis continua a supportare i Gunners

(di Eleonora Anselmo) – L’Arsenal FC (società di English Premier League) ha esteso il contratto di sponsorizzazione con Acronis, iniziato nel 2018. Il colosso mondiale dell’IT sarà ancora a fianco del club inglese in qualità di partner ufficiale (per la protezione informatica delle proprie attività). La collaborazione prevede anche l’ingresso del brand Ingram Micro Cloud, azienda che fornisce soluzioni per organizzazioni sportive. I “Gunners”, grazie a questo prolungamento della collaborazione, si garantiranno così una varietà di servizi “core” incentrati sulla protezione dei dati/backup.