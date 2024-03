Scintille azzurre al “The Arena” 2024. Faraoni vince contro il nipponico K-Jee

courtesy photo of press office "The Arena" 2024

L’Italia fa poker. Si è conclusa come meglio non si poteva, per i colori azzurri, la notte di “The Arena”, l’evento svoltosi al Casinò di Campione d’Italia che ha visto protagonisti alcuni dei più importanti fighter del panorama internazionale. Un momento magico per il fighting italiano che in un colpo solo porta a casa due cinture mondiali, una cintura europea e una vittoria, quella di Mattia Faraoni sul giapponese K-Jee, che sa tanto di consacrazione globale.

Il fighter romano, già campione del mondo ISKA, vince e convince contro l’ex campione dei pesi massimi leggeri di K-1 e Krush, dominando tre riprese ad alta intensità e facendo esplodere di gioia i tanti supporters arrivati da ogni dove per seguire l’ennesimo step di una scalata che adesso può aprirsi ad orizzonti nuovi. Supporter che non sono mancati anche per gli italiani, tutti e tre del The King Fight Club, capaci di vincere i rispettivi match e portare a casa le prestigiose cinture in palio.

Apre le danze Nicolas Novati che, sulla distanza delle cinque riprese, si impone su Yacine Khriji vincendo il titolo europeo WKU. Si continua poi con “El Matador” Mirko Flumeri al quale bastano meno di 5 minuti per mettere giù Slavek Kucera e vincere il titolo mondiale WKU prima che Lorenzo Di Vara, reduce dall’esperienza in One Championship, chiuda la tripletta perfetta dominando Dima Glevka e laureandosi campione del mondo ISKA nei -70kg. Negli altri match della serata, applausi per il thailandese YODP che vince contro la stella nascente Nemeth Zsombi e per Alexandru Cazacinschi, nuovo campione europeo ISKA. Vincono anche Emanuele Brillo, Ruben Sciortino, Hakim Bah, Francesco Ippolito, Vittorio Bianchini, Youssouf Ouattara e Vesela Rogaska.