Germania-Adidas, fine di un rapporto durato quasi 80 anni. Offerta “monstre” di Nike (2)

Da gennaio 2027 sarà Nike a vestire le selezioni della Federcalcio tedesca. La partnership andrà avanti almeno sino al 2034. Furiosa l’azienda fondata da Adi Dassler: “Avvisati solo all’ultimo…”

(di Davide Pollastri) – “La Deutscher Fußball-Bund (DFB) stipulerà una partnership per l’equipaggiamento con la Nike Inc. dal 2027 al 2034. Nike fornirà l’equipaggiamento a tutte le nazionali del DFB e promuoverà il calcio tedesco nella sua interezza”

Con questo comunicato ufficiale, giovedì 21 marzo la Federcalcio tedesca ha annunciato che, a partire dal 2027, non sarà più Adidas a vestire le selezioni teutoniche, bensì la “rivale” Nike.

L’azienda tedesca (nella foto in primo piano una immagine d’archivio della maglia della selezione teutonica), maggior produttore di abbigliamento sportivo in Europa e secondo a livello mondiale (dietro proprio a Nike), non ha preso benissimo la decisione della DFB, lamentandosi persino di essere stata informata dell’intenzione della Federcalcio di non rinnovare un rapporto nato nel 1950 solo all’ultimo momento.

All’origine dello strappo ci sono le cifre faraoniche proposte da Nike (si parla di un’offerta da 100 milioni di euro all’anno, una somma, compresa di bonus e percentuali sulle vendite, che se confermata sarebbe la più alta mai registrata per una nazionale), decisamente superiori ai pur generosi 50 milioni all’anno previsti dall’accordo con Adidas in scadenza nel 2026.

Per la Federcalcio tedesca, che, secondo il quotidiano Süddeutsche Zeitung, sta vivendo una crisi economico-finanziaria causata dai recenti insuccessi delle selezioni sul campo (la nazionale maschile al mondiale qatarino non ha superato neppure il girone) e dagli stipendi eccessivamente alti dei propri dirigenti, questo partnership agreement con Nike è un vero e proprio toccasana.

Tuttavia, per i prossimi 2 anni e mezzo sulle casacche dei campioni tedeschi capeggerà ancora il logo dell’Adidas che, per il prossimo campionato europeo (che si giocherà proprio in Germania), ha preparato per i ragazzi di Julian Nagelsmann un kit Away “purplepink” accolto con freddezza dai fans.