SARA’ BWIN IL PARTNER UFFICIALE DI EUROPA LEAGUE E EUROPA CONFERENCE LEAGUE 

(di Fabio Sesti) –La UEFA ha da poco annunciato la sigla di un innovativo accordo con il marchio di scommesse sportive online Bwin, che diventerà partner ufficiale della UEFA Europa League e della neonata UEFA Europa Conference League per le prossime tre stagioni (2021-24). La partnership sottolinea l’impegno della società madre, Entain plc, e di Bwin a supportare sia il calcio che le scommesse responsabili in tutto il mondo.

In questa stagione, un totale di 64 squadre provenienti da 35 delle 55 federazioni affiliate alla UEFA parteciperanno alle due competizioni, le cui sfide verranno trasmesse a livello planetario: Bwin godrà pertanto di un’elevata visibilità, apparendo su sfondi televisivi e stadi, anche su un’ampia pubblicità perimetrale, siti Web e social media di entrambi i tornei. Un elemento chiave della partnership vedrà la disponibilità di Bwin nel sostenere la lotta della UEFA contro le partite truccate al fine di mantenere l’integrità dello sport.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: “Siamo lieti di esserci assicurati Bwin come primo partner ufficiale di scommesse sportive per una delle nostre competizioni. Come marchio che si distingue per la sua vicinanza ai tifosi e la sua passione per il calcio e i club di tutta Europa, Bwin è perfetto per le nostre competizioni. Parallelamente, la UEFA sta investendo di più nella sua lotta contro le partite truccate sviluppando ulteriormente la sua unità interna di esperti e investigatori nel settore”.

Per Adam Lewis, Managing Director Digital di Entain, “La partnership fornirà una serie di interessanti opportunità per migliorare la nostra offerta ai nostri clienti, creando nuove esperienze e contenuti unici. Fornisce inoltre a Bwin una piattaforma formidabile per raggiungere i fan nei mercati regolamentati delle scommesse sportive di tutto il mondo”.