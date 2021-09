Di Maso (VP vicario Ascoli calcio) presenta il libro “Fare calcio in Italia”

“Fare calcio in Italia” è la nuova fatica letteraria di Andrea Di Maso (in uscita, nel prossimo mese di ottobre, in tutte le librerie), giovane imprenditore e manager sportivo (ricopre, dalla scorsa stagione, il ruolo di vicepresidente vicario dell’Ascoli calcio, quest’anno in Serie B). Nel mondo dell’industria è il Ceo di Atlanis.

L'Ascoli calcio, per la sua storia, è uno dei club più famosi nel mondo. Vi ho dedicato tutto il mio impegno ed entusiasmo. Questa opera (distribuito da Gangemi Editore) rappresenta la cosa più importante della mia vita da dirigente sportivo. Vi sono all'interno tante riflessioni personali su un mercato, quello del calcio, che sta velocemente cambiando pelle. Un fiore all'occhiello è la prefazione del presidente della FIGC (Gabriele Gravina, ndr), Un onore aver ricevuto un suo contributo/riflessione sul tema, dall'alto dell'osservatorio federale" ha dichiarato Di Maso.

Nel libro vengono trattati temi come la gestione dei bilanci delle società, di marketing e di aspetti legati alla sostenibilità economica.