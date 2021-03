(di Federico Navarro) – Il marchio milanese di patatine e snack San Carlo ha dato il via ad un’iniziativa dedicata agli appassionati di basket, che grazie al concorso “Vinci il meglio della NBA” potranno vincere premi esclusivi della lega americana.

Per l’iniziativa è stato scelto come ambassador Danilo Gallinari, attualmente in forza agli Atlanta Hawks, simbolo del movimento del basket azzurro negli States.

Grazie alla partnership siglata a inizio anno tra San Carlo e la National Basketball Association, di cui l’azienda italiana è Official Partner, Official Chips e Official Salty Snacks in Italia, i fan della palla a spicchi potranno assicurarsi premi tra cui merchandising ufficiale e l’esperienza esclusiva di partecipare dal vivo a una delle partite NBA negli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti della nuova partnership con NBA, che rafforza il nostro sostegno allo sport e ai suoi valori fondamentali come una sana competizione e il gioco di squadra – ha dichiarato Susanna Vitaloni (Vice Presidente e Amministratore Delegato di San Carlo) – quello con NBA è un connubio molto forte che si tradurrà in attività consumer di alto valore, per appassionati e non, come il concorso che stiamo lanciando”.

Il concorso, valido dal 1° aprile al 31 maggio 2021 con estrazioni finali entro il 30 giugno 2021, offre ai consumatori numerose e diverse opportunità di vincita grazie a un codice alfanumerico stampato all’interno delle confezioni di Snack San Carlo, contrassegnate dal logo NBA e riconoscibili dalla fascia promozionale.