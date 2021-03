BMW entra a far parte della famiglia dei Premium Partner del Milan

Questa è per BMW una partnership importante e vedrà la filiale italiana della casa di Monaco e AC Milan lavorare a stretto contatto per la creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione e glamour, in tutto il mondo.

In qualità di Premium Partner, BMW farà parte integrante del business del Club attraverso la massima visibilità garantita dalle piattaforme digitali e fisiche dei rossoneri e allo sviluppo di branded content coinvolgenti.

Grazie alla nuova partnership, il Milan avrà accesso alla visione tecnologica di BMW e alle sue innovative soluzioni di mobilità, che saranno anche messe a disposizione del senior management, dei giocatori e dello staff della Prima Squadra Maschile. (fonte: Ac Milan)