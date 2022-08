Sailbiz: donne al comando, al momento una rivoluzione tutta inglese

(di Alberto Morici – direttore Sailbiz.it) – In un articolo apparso pochi giorni fa sul Telegraph a firma Hanna Mills, si rivendica il ruolo primario che le donne possono avere nella vela. Ieri su La Repubblica, Caterina Banti, invece ha rivendicato il ruolo secondario che i media italiani hanno dato alla sua medaglia olimpica, focalizzando il tutto sulla coppia timoniere-prodiere, maschio-femmina.

E’ proprio una questione culturale, una questione che ancora sente l’obbligo di legarsi legare ai dei cliché di parità di genere. Ma questo è un tema troppo italiano e quindi non meraviglia che la due volte medaglia olimpica inglese, chiamata nel team INEOS da Sir Ben Ainsile, ha in mano il progetto di Britannia di sviluppo del team femminile e giovanile del Challenger of Record alla prossima Coppa America.

Eppure correva il 2007 quando un gruppetto di imprenditori italo-inglesi creava FUXIA CHALLENGE, e i media italiani li derisero. Un team al femminile che all’epoca voleva concorrere in un evento marchiato dal brand francese, al femminile, Louis Vuitton.

Sconvolge che solamente oggi, complice la vittoria al Campionato Europeo di calcio delle leonesse di Inghilterra, si metta l’accento sullo sport al femminile, senza rendersi conto che il gentil sesso, tanto gentile non lo è più e le manifestazioni sportive sono degne di quelle maschili per spettacolo, forza, tecnica e strategia: dal calcio alla pallavolo, dal basket al ciclismo fino a giungere finalmente alla vela.

La nostra magnifica Caterina Banti ha fatto bene a rimarcare che nella medaglia di esattamente un anno fa lei e Ruggero hanno avuto il merito di esaltare uno sport che, per primo, finalmente mette l’equipaggio misto al centro del progetto con la possibilità di confrontarsi ai massimi livelli. Infatti diciamo pure che il gran merito di World Sailing è stato quello di introdurre le classi miste alle Olimpiadi.

Al termine della precedente edizione di Coppa, Max Sirena disse che vedeva benissimo Giulia Conti come flight controller in regata, ma Sir Ben Ainslie ha dimostrato che le donne possono essere anche capo progetto e regatanti: questo infatti sarà il ruolo di Hanna Mills in Athena Pathway, non appena completerà la sua maternità.

E allora prima di riproporre l’articolo del Telegraph a firma della campionessa leonessa, facciamo un appello alla FIV e a Luna Rossa per mettere in campo un super team femminile che possa avere un ruolo anche in quello maschile, e magari avere come leader proprio quella Giulia Conti che, nei sogni degli impenditori di FUXIA CHALLENGE, sarebbe stata il timoniere di Coppa America.

Evviva la vela che per prima ha messo in secondo piano la parità di genere ma in primo la capacità di confrontarsi alla pari tra uomini e donne.

Dal Telegraph

Vedere le leonesse inglesi vincere il campionato europeo domenica sera e vedere la reazione euforica che ha scatenato in tutto il paese lunedì è stato incredibilmente stimolante. Un momento di vera trasformazione nel viaggio verso l’uguaglianza di genere, non solo nello sport, ma nella società nel suo insieme.

Sembra davvero che qualcosa sia scattato e ora stiamo cavalcando un’onda. Non è solo calcio. In tutto lo sport, stanno avvenendo cambiamenti attesi da tempo. Domenica si è concluso anche il primo Tour de France Femmes, altro momento storico. La vela, come sport, non è così sviluppata come il calcio. O anche ciclismo professionistico. Ma stiamo attraversando la nostra rivoluzione silenziosa.

La prima Women’s America’s Cup si svolgerà nel 2024 e sono estremamente entusiasta e orgogliosa di annunciare oggi che guiderò le squadre femminili e giovanili GB per quell’evento. Avere una Coppa America femminile e giovanile è essenziale per fornire un percorso verso questo tipo di vela. Tuttavia, per me, se vogliamo davvero avere successo, ci saranno uomini e donne che gareggeranno in tutte le squadre per la stessa Coppa America, ora e in futuro.

L’Athena Pathway, come l’abbiamo battezzato, mirerà a portare i giovani marinai, sia maschi che femmine, in quel mondo. E non solo la vela, ma anche l’equipaggio di terra, gli ingegneri, i velai, tutti i settori dell’industria marittima. È difficile sopravvalutare quale grande momento sia questo per le ragazze, in particolare. Quando stavo crescendo, la vela professionale non mi sembrava un’opzione praticabile come carriera.

Ci sono stati valori anomali, ovviamente, che hanno ispirato i velisti del Vendée Globe o della Volvo Ocean Race come Ellen MacArthur o Dee Caffari. Ma tali progetti richiedono enormi sponsorizzazioni ed è un’esistenza precaria. Principalmente, le opportunità per le velisti donne erano limitate alla vela olimpica, che non è proprio una carriera. Ad essere sincera, dopo aver deciso di ritirarmi dopo Tokyo 2020, ho pensato che avrei cercato lavoro al di fuori della vela, nella sostenibilità e nell’ambientalismo.

Poi sono successe due cose. Per prima cosa Ben Ainslie mi ha contattato per partecipare al SailGP sulla barca britannica, con tutti i team SailGP che ora richiedono una velista a bordo. Poi l’America’s Cup ha annunciato la decisione di organizzare una Women’s Cup e una Youth Cup insieme all’evento principale nel 2024. Ben e io abbiamo parlato e mi ha chiesto di dirigere i programmi di GB.

Il tempismo non avrebbe potuto essere migliore, dato che non navigo perché sono incinta. Sono stata in grado di rimanere davvero bloccata nella pianificazione dal nostro hub a Brackley. Certo, spero di tornare dopo aver avuto il mio bambino e di gareggiare in SailGP di nuovo l’anno prossimo, se non entro la fine dell’anno. E ho intenzione di essere uno dei co-timonieri delle barche foiling AC40 che utilizzeremo nel 2024.

Ma nel frattempo, sarò impegnata a costruire le nostre squadre giovanili e femminili. Abbiamo già alcune velisti iscritte. Nikki Boniface e Hannah Diamond, che sono stati sulla barca SailGP mentre ero fuori. E Hattie Rogers, una giovane e talentuosa velista di Waszp.

Annunceremo di più a tempo debito. Ben e io abbiamo concordato che il programma per i giovani (i marinai devono avere almeno 25 anni il giorno dell’inizio della competizione) sarà una divisione di genere 50-50, che in realtà non è un requisito delle regole ma qualcosa su cui ci siamo fortemente sentiti. Significa anche che alcune giovani velisti del programma giovanile possono raddoppiare nella Coppa America femminile.

Questo è solo l’inizio, però. In definitiva, vedo che l’America’s Cup stessa è un mix di velisti maschi e femmine, e non ci sarà bisogno di una Coppa America femminile separata. Ci sono vari ruoli sulla barca – timone, tattico, pilota – che non richiedono forza bruta.

Ciò di cui abbiamo bisogno sono i numeri; più marinai donne in arrivo. Speriamo di fornire quel percorso. Atena, ovviamente, era una potente dea greca. Sembra un nome molto appropriato mentre continuiamo ad aprire le porte dello sport professionistico.