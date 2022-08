Sara Assicurazioni: insurance partner dell’AS Roma anche per la stagione 2022/23

AS Roma e Sara Assicurazioni, assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, annunciano la prosecuzione della loro partnership: Sara Assicurazioni sarà infatti Insurance e Official Partner dell’AS Roma per la stagione calcistica 2022/2023.

In qualità di Insurance Partner Sara avrà ampia visibilità allo Stadio Olimpico in occasione dei match di Serie A e Coppa Italia.

La collaborazione si estende anche al mondo digitale con la presenza del logo Sara sulle digital properties della AS Roma e la possibilità di entrare in contatto con la fan base giallorossa anche attraverso i canali social, tramite nuove soluzioni come i branded content, o con campagne ad hoc, come il riuscito format “Fuoriclasse di Sicurezza” e la sua sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, centrali nel posizionamento Sara, sostenuti da 4 top player della prima squadra.

“Rinnovare questa sponsorizzazione testimonia quanto crediamo nel ruolo di aggregazione sociale che riveste il calcio nel nostro paese, e di come costituisca un esempio per il lavoro di squadra.” ha dichiarato il Direttore Generale di Sara Assicurazioni Alberto Tosti “Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI abbiamo a cuore la sicurezza, come dimostrato con la campagna Sara & AS Roma “Fuoriclasse di Sicurezza”. Questa partnership è dunque per noi una grande opportunità per promuovere la cultura della prevenzione del rischio tra i tanti simpatizzanti di questo sport meraviglioso. Saremo lieti di condividere con Clienti, Agenti e Dipendenti le emozioni di questa avvincente stagione e apprezzare insieme, in presenza a Roma, il gioco più amato dagli Italiani”