Onorato (Ass. Sport Roma Capitale): “Stanziati 2,1 milioni di euro fino al 2025 per eventi e attività sportive”

Sul profilo personale di LinkedIn, l’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato (nella foto in primo piano) ha ricordato che, fino al 22 dicembre, gli operatori coinvolti nel mondo dello sport potranno richiedere contributi per eventi e attività sportive.

“Per la prima volta a Roma programmare non sarà un miraggio e questo grazie allo stanziamento di 2,1milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025” ha ricordato sempre su LinkedIn l’assessore capitolino. Il contributo massimo, per ciascuno progetto, è di:

✅️ 25mila euro per il sostegno alle attività sportive rivolte ai disabili;

✅️ 15mila euro per i progetti inclusivi rivolti alle categorie deboli;

✅️ 20 mila euro per gli eventi sportivi.

qui il link per accedere al bando in esame di Roma Capitale https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF1116054&stem=prom_sportiva