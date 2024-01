Rugby: Macron si lega al Barbarian F.C.

Un nuovo accordo prestigioso in “casa” Macron nuovo partner tecnico del Barbarian F.C., una tra le squadre di rugby più famose al mondo seppur priva di una sede o di una nazionalità specifica.

Il Barbarian F.C. è infatti una squadra “senza casa”, perché la sua casa è ovunque ci sia voglia di giocare a rugby. Una storia che inizia nel 1890 e una tradizione che prosegue tuttora portando in giro per il mondo la bellezza, la fantasia e i virtuosismi del gioco del rugby e dei suoi interpreti. In occasione di ogni partita, i “BaaBaas” invitano infatti una vera e propria selezione di stelle, con giocatori, allenatore e staff tecnico di ogni nazionalità e provenienti da club di ogni parte del mondo. Indossare l’iconica maglia a strisce bianco-nere del Barbarian F.C. rappresenta uno degli onori più grandi nella carriera di un giocatore di rugby. Ogni giocatore completa poi il proprio kit coi calzettoni di un club a propria scelta, come ad esempio quelli della propria squadra di provenienza o quelli del club nel quale si sono mossi i primi passi nel rugby.

I nuovi kit saranno indossati per la prima volta in occasione della partita tra Barbarians e Fiji, che si terrà sabato 22 giugno 2024 a Twickenham.

John Spencer, presidente del Barbarian F.C., ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questo accordo con Macron come nostro nuovo partner tecnico ufficiale. Macron è diventato un nome importante nel rugby e non vediamo l’ora di lavorare con loro in vista della partita Barbarians-Fiji di quest’anno e non solo. Macron è nota per l’abbigliamento sportivo all’avanguardia e altamente performante realizzato per atleti di ogni livello, dallo sport di base ai professionisti. Attorno a questo brand si è creata una comunità di sportivi appassionati, che è esattamente ciò che anche noi dei Barbarians cerchiamo di fare. Siamo orgogliosi di essere perfettamente allineati su questi valori”.