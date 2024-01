Red Bull mette le ali al team di ciclismo Bora–Hansgrohe

Red Bull è pronto ad entrare nel mondo del ciclismo “pro”. Il colosso delle bevande energetiche avrebbe acquisito, proprio in queste ore, il 51% di RD Pro Cycling e RD Beteiligungs, le società di Ralph Denk (manager di una squadra di ciclismo tedesca ed ex ciclista, fondatore e patron della Bora–Hansgrohe UCI World Team). Non più tardi di un anno e mezzo fa (nel 2022) la realtà tedesca si è portata a casa il Giro d’Italia con l’atleta australiano Jai Hindley.

Attualmente Red Bull è proprietaria di società di calcio (Red Bull Salzburg il più popolare e famoso tra i diversi progetti nel mondo del pallone), di team di Formula Uno, oltre ad ingenti investimenti nel motomondiale, motocross e nell’hockey su ghiaccio. E’ presente in altre discipline come sponsor e promoter di eventi (sci alpino e snowboard negli sport invernali, ma anche surf e kitesurf). In ambito ciclistico, sponsorizza il 29enne campione belga (professionista dalla stagione 2016) Wout Van Aert (team Jumbo-Visma), anche se fino ad oggi non aveva ancora acquisito una squadra professionistica (UCI World Tour).