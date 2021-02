(di Federico Navarro) – Robinhood Markets Inc., l’app di trading gratuita che consente di investire in azioni dei titoli quotati a Wall Street, andrà in onda con uno spot durante il “Superbowl LV“, in programma stanotte da Tampa in Florida.

Lo spot di 30 secondi, che farà il suo debutto televisivo durante il match tra i padroni di casa dei “Buccaneers” e i “Chiefs“, mette in risalto la volontà dell’azienda di “aprire a chiunque il mercato finanziario americano” (è costato circa 5.5 milioni di dollari alla società californiana con sede a Menlo Park). In particolare l’annuncio fa leva sulla possibilità di integrare le operazioni finanziarie concesse dall’app con la vita di tutti i giorni, terminando con lo slogan “siamo tutti investitori“.

Nell’ultimo periodo Robinhood è stata sotto i riflettori per aver confluito un numero ingente di investitori sulle azioni del marchio GameStop, creando una vera e propria “bolla finanziaria”.

Tuttavia la settimana scorsa la compagnia di trading online ha proibito di acquistare ulteriori azioni di GameStop e di altre società tra le favorite dagli investitori del gruppi Reddit WallStreetBets.

Questa scelta ha portato ad una class-action da parte degli utenti, che hanno condannato tale limitazione, affermando che si trattasse di una mossa illegittima nei loro confronti ed interessi.

La senatrice Elizabeth Warren (esponente del partito “Democratico”) ha messo voce nella vicenda, chiedendo approfondimenti sulla decisione di cambiare all’improvviso le regole per gli investitori indipendenti da parte dell’app Robinhood.

La società spera dunque di poter risollevare la propria immagine grazie allo spot di questa sera, seguendo la falsariga di Facebook, che partecipò al Superbowl del 2019 con la campagna “Here Together” (nella quale vennero presentate le nuove norme sulla privacy) dopo lo scandalo di Cambridge Analytica scoppiato nell’anno precedente.