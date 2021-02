Dodge e Ram official partner della NFL in Messico

Dodge e Ram, i due brand del gruppo Stellantis, si confermano sponsor ufficiali della NFL (National Football League) sul territorio del Messico, rispettivamente per le categorie “Official Car” (Dodge è al 16° anno di sodalizio) e “Official Pickup” (per Ram è il 2° anno consecutivo della collaborazione). Questa sera saranno anche tra i partner della finale SuperBowl (giunto al traguardo della “LV” edizione) in programma a Tampa (in Florida), tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs.

Nel corso dell’intera stagione, i due marchi automobilistici americani hanno lavorato sulle piattaforme digitali per portare l’esperienza offerta dalla massima serie di football americano a clienti/fan in ogni angolo degli Stati Uniti.