Riyadh Air nuovo main sponsor e vettore ufficiale dell’Atletico Madrid

Riyadh Air e Atletico Madrid (top club della Liga spagnola) lo scorso 10 agosto hanno siglato una partnership pluriennale che vede il vettore aereo saudita, in questa nuova stagione agonistica, come il main sponsor di maglia e compagnia aerea ufficiale dei “Colchoneros“. E’ la prima sponsorizzazione sportiva (nella foto in primo piano le maglie della prima squadra maschile) che Riyadh Air firma, dal suo debutto ufficiale, nel mondo del trasporto avvenuto il 12 marzo 2023.

Nel comunicato i vertici di Riyadh Air hanno annunciato di voler connettere la Capitale del Regno arabo (Riyadh) a più di 100 destinazioni in tutto il mondo entro il 2030: “Come un servizio completo e come compagnia aerea nativa digitale, Riyadh Air sarà pioniere di nuove tecnologie e innovazioni, offrendo agli ospiti un’ospitalità autentica”.

«È una giornata incredibilmente emozionante per Riyadh Air – ha dichiarato ai media Tony Douglas, CEO di Riyadh Air – Crediamo che questa partnership sia unica e perfetta per noi, perchè sia Riyadh Air che Atletico condividono l’impegno per l’eccellenza e la passione per connettere persone e culture in tutto il mondo. Ancora una volta stiamo sorprendendo il mondo mentre ci muoviamo verso il nostro volo inaugurale nel 2025».