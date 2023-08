BetItaly Pay second sponsor di maglia dell’U.S. Lecce (Serie A)

Dopo oltre un decennio, il logo BetItaly cambia radicalmente. A partire dallo scorso luglio, ha, infatti, lasciato spazio ad un nuovo e più moderno marchio aziendale già visibile sui principali portali della GI.LU.PI. s.r.l.

Il restyling del logo – comunica la società in una nota – fa parte di una più ampia strategia di branding dell’azienda al fine di migliorare l’immagine pubblica dell’azienda nei confronti degli stakeholders aziendali quali clienti, fornitori ed enti istituzionali.

La società ha inoltre annunciato che il restyling ha riguardato non solo il principale logo BetItaly ma anche BetItalyPay che dallo scorso anno compare sulle maglie dell’ US Lecce in qualità di co-sponsor (second sponsor di maglia). BetItalyPay è il portale della GI.LU.PI. S.R.L. che fornisce servizi B2B quali ricariche telefoniche, servizi di pagamento e di intrattenimento. (fonte: Agimeg)