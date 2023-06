Riva (Coni Lombardia) sulla promozione del Lecco Calcio in Serie B

Tanti gli auguri istituzionali per la promozione del Lecco calcio (club di Lega Pro/girone “A”), che, ieri, in casa, nella seconda finale dei PlayOff di Serie C ha staccato l’ultimo pass per la promozione in Serie B (dopo quelle di FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro). Vincendo per 3-1 dopo il successo per 2-1 in trasferta a Foggia. Tra questi spiccano le dichiarazioni di Marco Riva, presidente del CONI Lombardia.

“Una grande gioia per tutti i lecchesi e gli amanti di questa squadra. Una stagione da incorniciare, frutto del lavoro di una società, di una squadra, di un gruppo, che ha saputo essere unito e capace di andare probabilmente oltre i propri limiti con abnegazione e cuore, spinto da un pubblico fantastico che ha accompagnato e supportato la squadra tutta la stagione…Nella punizione di Lepore sul finale di gara in Puglia all’andata c’è tutto questo Lecco…una geniale idea, un tiro all’incrocio dei pali inaspettato negli ultimi minuti della partita, una corsa piena di gioia abbracciando i compagni. Complimenti anche al Foggia che ha dato tutto in campo e sugli spalti. Ma oggi un’aquila vola altissima verso la B ed il cielo lombardo è bluceleste” ha dichiarato ai media Riva.