Rinnovata la partnership Team Honda LCR-ChainOn

Il Team Honda LCR e ChainOn, marketplace delle sponsorizzazioni, hanno rinnovato l’accordo di partnership per la stagione del motomondiale 2024: su http://www.chainon.it/lcr, da oggi, è possibile acquistare pacchetti sponsorizzativi per legare il proprio nome al team per le gare del mondiale di MotoGP.

Grazie alle esclusive offerte proposte dal Team Honda LCR, le aziende potranno esporre il proprio logosulla moto di Johann Zarco, acquisendo visibilità a livello internazionale. Ma non solo: i pacchetti garantiscono la possibilità di vivere esperienze uniche al fianco dei piloti in occasione dei GP, come l’accesso al paddock, il tour dei box, merchandising dedicato e molto altro. Le proposte, però, non finiscono qui: si parte con le offerte dedicate alla moto di Zarco, ma nei prossimi mesi ci saranno tante altre opportunità.

Dal luglio 2023, inoltre, ChainOn ha lanciato la sezione internazionale del marketplace: questo consentirà quindi di allargare le opportunità di sponsorizzazione al di fuori dei confini italiani, anche nell’ottica di coinvolgere il maggior numero possibile di aziende presenti nei mercati degli Stati dove si svolgeranno le gare del Motomondiale 2024.

Accedendo al marketplace e registrandosi a questo link come “Investitori”, le aziende potranno consultare e analizzare gratuitamente le proposte di sponsorizzazione e, se interessati, arrivare alla fase di negoziazione e contrattualizzazione online. Tutto questo in maniera semplice, veloce, disintermediata, all’insegna dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni per gli investitori nelle compravendite su ChainOn sono pari a zero e l’investimento sarà totalmente deducibile.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“Il rinnovo della partnership con Honda LCR ci rende particolarmente felici: è importante che un team di livello internazionale abbia scelto di rinnovare la sua fiducia in ChainOn evidenziando la qualità dei nostri servizi e le potenzialità del nostro marketplace. La partnership prevede di continuare un percorso iniziato lo scorso anno che, con il lancio del marketplace internazionale, permette alle sponsorship del Team Honda LCR di entrare in contatto con aziende di tutto il Mondo, in particolare quelle che operano nei Paesi che ospiteranno il MotoGP . Il tutto, con la possibilità di chiudere accordi in sicurezza ed in maniera facile, veloce e disintermediata, senza difficoltà connesse alle valute e ai costi finanziari di trasferimento: i valori aggiunti garantiti da ChainOn”.

Lucio Cecchinello – Team Principal Honda LCR

“Sin dal 1996, anno della fondazione del Team, ci siamo sempre contraddistinti per la nostra creatività e capacità di innovazione dal punto di vista marketing: siamo stati per esempio i primi a portare la filosofia dell’Event Title Sponsor all’interno della MotoGP, e a investire in maniera massiccia sulla sponsorship activation e sul customer care. Oggi, a quasi 28 anni di distanza, continuiamo a rinnovarci e ad evolverci, scegliendo parter innovativi e tecnologici come ChainOn, con cui siamo felici di continuare a collaborare per la ricerca di nuovi sponsor. Le potenzialità del marketplace ChainOn sono veramente uniche e noi siamo assolutamente determinati ed esplorarle insieme!”