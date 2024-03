Adidas vestirà 7 squadre nazionali di Euro2024

In vista del torneo UEFA Euro 2024, adidas ha presentato oggi l’ultima serie di kit tecnici ad alte prestazioni per sette delle più importanti federazioni. Belgio, Galles, Germania, Italia, Scozia, Spagna e Ungheria si sfideranno con indosso una nuova divisa home e away che unirà tifosi e giocatori celebrando l’identità tradizionale e moderna di ogni nazione che competerà per l’ambita Coppa Henri Delaunay.

Ciascuna delle maglie Home e Away è pensata per suscitare un senso di appartenenza, attingendo a storici spunti visivi ed emblemi nazionali iconici con un tocco di stile moderno per una nuova generazione di calciatori. Partendo dal tema della maglia, simbolo di speranza e unità, il team di designer adidas si è concentrato sulla realizzazione di un prodotto che offrisse una prospettiva nuova e inaspettata rispetto a ciò che è stato fatto in precedenza, pur rimanendo fedele al proprio patrimonio calcistico.