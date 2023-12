Riad si prepara per l’Expo2030. Roma lascia a terra investimenti per oltre 50 mld di euro

Come previsto dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, Riad, metropoli araba e capitale dell’Arabia Saudita, sarà la sede dell’Expo 2030, grazie ai 119 voti conquistati durante l’ultima assemblea di Parigi (superando nettamente Roma arrivata terza anche dietro i sudcoreani di Busan).

L’Esposizione Universale di Riad si svolgerà dal 1° ottobre 2030 al 31 marzo 2031 e sarà, per la prima volta, nella storia di questo evento internazionale, ospitata e organizzata da una host-city araba.

Di contro Roma, che aveva lavorato alla realizzazione di un dossier di oltre 600 pagine, lascia a terra mancati investimenti per oltre 50,6 miliardi di euro. Era previsto, ad esempio, un effetto economico indiretto di 18,2 miliardi a breve termine ed uno diretto di 10 miliardi (sull’onda degli investimenti pubblici e privati dei Paesi partecipanti). Il comitato capitolino inoltre stimava non meno di 30 milioni di visitatori, la creazione di 11 mila nuove aziende (per un totale di 300mila nuovi posti di lavoro). Tutte proiezioni, che, chiaramente, sono andate in fumo, alla notizia della vittoria straboccante di Riad.