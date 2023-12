Salomon nuovo premium partner dei Giochi di Milano-Cortina 2026

Salomon e il Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026 hanno ufficializzato la loro premium partnership in vista dell’evento sportivo invernale a cinque cerchi.

Secondo l’accordo in esame abbigliamento, calzature e accessori Salomon saranno forniti allo staff tecnico, volontari e personale coinvolti nel percorso della staffetta olimpica e paralimpica. In totale, il marchio vestirà circa 30mila persone in occasione dei Giochi.