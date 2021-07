RealFevr lancia NFT esclusivi con i gol di alcuni dei migliori calciatori: Bruno Fernandes sarà l’ambasciatore di lancio

La startup portoghese ha lanciato il primo mercato ufficiale al mondo di video di calcio da collezione con momenti iconici di varie star tra cui l’ambasciatore Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

RealFevr, una startup portoghese specializzata nel fantacalcio e che vanta oltre 1,2 milioni di utenti registrati, ha appena lanciato un marketplace di video ufficiali di calcio NFT. L’azienda tecnologica con sede a Lisbona presenta ai fan la possibilità di collezionare i video dei momenti più memorabili di stelle mondiali come Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ángel Di Maria, James Rodríguez, Casemiro e molti altri.

I video da collezione con licenza ufficiale del calcio saranno presto disponibili su www.realfevr.com per coloro che vogliono acquistare uno dei tre pacchetti disponibili: Basic, Rare e Super Rare.

All’interno dei pacchetti, ci sono oggetti da collezione di cinque gradi diversi, che variano a seconda della loro rarità: Comune, Speciale, Epico, Leggendario e Unico – per quest’ultimo, come implica il nome, ne verrà lanciato solo uno nel marketplace. Momenti come gol, assist, dribbling o parate di oltre 500 giocatori di livello mondiale saranno inclusi in questi pacchetti.

La “Season Premiere” di RealFevr – quella che storicamente è vista come la più preziosa – sarà divisa in diversi pack drop. Nel “First Edition Drop” sarà possibile raccogliere la NFT unica del centrocampista del Manchester United e del Portogallo Bruno Fernandes. Si tratta di uno splendido gol che ha segnato da fuori area per lo Sporting Clube de Portugal nella stagione 2017/18. In uno dei prossimi drop, sarà anche possibile acquisire il primo gol ufficiale di Cristiano Ronaldo, anche questo di grado Unico, quando anche il capitano del Portogallo era allo Sporting CP.

Bruno Fernandes, che è stato nominato ambasciatore del lancio di RealFevr NFTs ha detto: “Penso che sia molto bello che gli amanti del calcio in tutto il mondo possano acquisire momenti iconici di alcuni dei loro giocatori preferiti. L’impegno con i fan è davvero importante per me ed è per questo che sto sostenendo il lancio delle NFT di RealFevr. Alcuni dei miei migliori gol segnati per lo Sporting CP saranno sulla piattaforma e spero che i miei fan in tutto il mondo saranno eccitati dalla prospettiva di possederli“.

Ci sono molti altri momenti memorabili che saranno presenti in questa serie di drop di giocatori come Iker Casillas, Rúben Dias, James Rodríguez, David Luiz, Radamel Falcao, Casemiro, Hulk, Ricardo Quaresma, Deco, Ángel Di María, tra gli altri.

Dal 25 luglio, coloro che hanno pre-acquistato i pacchetti potranno aprirli e scoprire gli intramontabili momenti ottenuti. Oltre all’opportunità di collezionare alcuni dei migliori momenti calcistici, il marketplace di RealFevr creerà la possibilità di comprare e vendere NFT “peer-to-peer” (da pari a pari), permettendo ad ogni utente di completare le proprie collezioni più facilmente.

“Fin dall’inizio, il nostro approccio è stato quello di cercare di offrire un’esperienza coinvolgente, basata su un contesto visivo unico che rifletta il valore dei momenti che stiamo fornendo agli utenti“, ha detto Fred Antunes, CEO di RealFevr. “Se guardiamo i dati di cryptoslam.io, il mercato degli NFT sportivi ha rappresentato negli ultimi mesi un fatturato dell’ordine di 700 milioni di dollari. La nostra strategia non è solo quella di catturare una parte di questo mercato, ma anche di fare in modo che sempre più persone conoscano la tecnologia blockchain e scoprano ciò che questo affascinante mondo ha da offrire“, aggiunge.

Gli NFT di RealFevr sono stati creati utilizzando la blockchain di Binance Smart Chain, per la sua semplicità d’uso e la facile integrazione con altri protocolli, così come per le sue commissioni di transazione estremamente economiche rispetto alla rete Ethereum.

Informazioni su RealFevr:

RealFevr è una startup portoghese al 100% – con oltre 1,2 milioni di utenti registrati distribuiti a livello globale -, con sede a Lisbona e creata nel 2015 con l’obiettivo di rivoluzionare il mercato delle Fantasy Leagues. Per diversi anni la piattaforma è stata leader di mercato in Portogallo, e lo testimoniano i più di 150 mila utenti attivi e le numerose partnership ufficiali con entità come la Liga Portugal, la Federazione calcistica portoghese (FPF), ZeroZero, tra gli altri. Oltre ai cinque anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di un prodotto di riferimento nel mercato, il team di RealFevr ha un ampio background in IT, Gaming, Betting, Blockchain e Customer Support, dando ai suoi clienti e partner estrema fiducia nella qualità del servizio. Attualmente, l’azienda ha più di 20 rappresentantii sparsi in tutta Europa e prevede di aumentare questo numero a breve termine. Con il concetto di Fantasy Leagues collaudato sul territorio nazionale e internazionale, i prossimi grandi obiettivi di RealFevr sono ora l’ingresso nel mercato globale delle NFT sportive e il consolidamento internazionale.