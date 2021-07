Autohero nuovo Official Premium Partner del Paris Saint-Germain (Ligue 1 Uber Eats) 

(di Alessandro Giannini) – Autohero e Paris Saint-Germain hanno reso noto attraverso i loro siti ufficiali di aver raggiunto un accordo che renderà l’azienda berlinese il nuovo “Official Premium Partner“ dei parigini per i prossimi tre anni (due più uno).

Come riportato dall’Equipe, questa sponsorizzazione porterebbe nelle casse del club francese tra i 3 e i 5 milioni di euro l’anno.

Autohero realizzerà campagne pubblicitarie su larga scala in Francia e nei principali mercati europei utilizzando i colori del Paris Saint-Germain e i volti dei suoi giocatori.

Oltre a ciò, il logo della piattaforma online per auto usate omologate comparirà intorno al Parco dei Principi, casa del club parigino, con il sistema di display a LED “Overlay” che consente di adattare il messaggio pubblicitario a seconda del paese, e su un supporto 3D posizionato dietro il punto del calcio d’angolo.

La collaborazione avrà poi risvolti anche per quanto riguarda il digitale, con una strategia di contenuti coinvolgenti sui social media e sulle piattaforme online del club.

Per Autohero questa rappresenta la seconda importante sponsorizzazione calcistica, dopo quella conclusa recentemente con l’Herta Berlino.

Christian Bertermann, CEO e co-fondatore di AUTO1 Group SE, ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni:

“Siamo molto orgogliosi di Autohero, parte del Gruppo AUTO1, che è diventato Official Premium Partner del Paris Saint-Germain. L’inizio della partnership segna un passo importante per noi e sottolinea il nostro impegno a rivoluzionare l’acquisto di auto per i consumatori in Francia e non solo. Con un partner iconico come il Paris Saint-Germain al nostro fianco, accelereremo la costruzione del modo migliore per acquistare un’auto, che riteniamo sia completamente online.”

Il Paris Saint-Germain aggiuge invece Autohero alla lista degli sponsor di II livello del club al fianco di Visit Qatar, Ooredoo, QNB, Visit Rwanda, Qatar Airways, Aspetar, Orange, beIN Sports, Nivea Men ed EA Sports.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Autohero nella famiglia Paris Saint-Germain. Insieme condividiamo la stessa richiesta di eccellenza e servizio e l’ambizione di offrire ai tifosi esperienze innovative e divertenti” ha dichiarato Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer del Paris Saint-Germain.