Il Paok, top club della Serie A ellenica, svela le nuove divise gara per la stagione 2021/22

Paok Salonicco, top club del campionato greco, e Macron, the Hero company e sponsor tecnico della squadra, hanno svelato le nuove maglie che la squadra dell’aquila bicefala indosserà nel corso della prossima “Souper Ligka Ellada” e in tutte le gare internazionali nelle quali sarà impegnato il club ellenico.

In linea con la tradizione, la maglia “Home” del Paok ha una grafica a strisce verticali bianche e nere in stampa sublimatica. Il collo è a V con bordi in maglieria bianchi con sottile linea nera. Il backneck è personalizzato con i colori della squadra e la scritta PAOK FC. Le maniche, in micromesh, sono nere con sottile linea nera sul bordo. Sul petto, in bianco, a destra, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, lo stemma del club. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta PAOK FC. Il kit gara casalingo è completato da pantaloncini bianchi con coulisse nere, come nere sono le bande laterali. I calzettoni sono bianchi con una banda orizzontale nera, all’altezza dello stinco, con la scritta PAOK FC, e una riga nera anche sul bordo superiore.

La nuova maglia “Away”, che ha il colletto alla coreana con bordi bianchi, è nera con tre bande orizzontali bianche sul petto, quella centrale più ampia delle altre. Il design che caratterizza questa nuova versione della seconda maglia è la grafica geometrica, in stampa sublimatica, che richiama le piume dell’aquila bicefala, simbolo del Paok Salonicco. Il backneck è personalizzato con i colori della squadra e la scritta PAOK FC., scritta che compare in bianco nel retrocollo. Sul petto a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club. I pantaloncini e i calzettoni sono neri, questi ultimi con una banda orizzontale bianca, all’altezza dello stinco, con la scritta PAOK FC, e una riga bianca anche sul bordo

Il Paok FC ha presentato anche una quarta maglia con collo a V e il cui colore dominante è l’arancione con dettagli blu navy sui bordi del colletto e delle maniche. La maglia è caratterizzata da una texture grafica con effetto spigato, in stampa sublimatica, presente sulle maniche, fronte e retro. I pantaloncini sono arancioni con coulisse bianche e bande laterali blu navy. I calzettoni sono arancioni con banda superiore e centrale in blu navy.