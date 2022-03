Real Betis-Athletic Club sarà il 1° match della Liga per promuovere il tema della sostenibilità ambientale

(di Emanuele de Laugier) – Il Real Betis e LaLiga mostreranno il loro impegno per la lotta al cambiamento climatico con la partita “Forever Green”, primo match della storia del massimo campionato di calcio spagnolo per la sostenibilità ambientale. Nell’incontro del 13 marzo si confronteranno la squadra biancoverde di Siviglia e l’Athletic Club di Bilbao e, ai margini della sfida, verranno presentate varie iniziative legate all’ambiente.

Il titolo della partita è stato preso dalla piattaforma di sostenibilità “Forever Green” creata un anno e mezzo fa dal Real Betis per sensibilizzare i tifosi alla lotta contro il cambiamento climatico.

Per questo evento, la squadra di Siviglia indosserà una divisa sostenibile, realizzata con poliestere riciclato al 100%, che verrà presentata questa settimana e che i fan potranno acquistare presso i negozi ufficiali del club.

Il Real Betis presenterà anche le scarpe “Forever Green”, sempre prodotte con materiali riciclati.

Inoltre, il club biancoverde promuoverà il trasporto sostenibile dei tifosi allo stadio Benito Villamarín il giorno della partita. Infatti, attraverso un accordo tra il Betis e “Lime”, tutti gli spettatori del match avranno un codice sconto per utilizzare le biciclette elettriche di questa società per recarsi allo stadio. Lo stesso varrà anche per i tifosi che noleggeranno le moto elettriche di “Acciona” ed i monopattini elettrici di “Voi”. Invece, la squadra di Siviglia fornirà gli strumenti per agevolare i parcheggi dei mezzi sostenibili personali dei fan. Sull’onda di questa iniziativa, la startup Ciclogreen, partner del Betis, svilupperà un’app per incoraggiare i fan a muoversi in modo sostenibile.

Gli spettatori del match potranno anche prendere parte al sorteggio per delle divise speciali e per altri prodotti del Real Betis, oltre alla possibilità di avere un incontro con i giocatori della prima squadra.

Durante la prima partita de LaLiga per la sostenibilità, i giocatori di entrambe le squadre diranno “no alla plastica” utilizzando bottiglie d’acqua prodotte con materiali riciclati al posto di quelle tradizionali.

Per questo evento, il Betis presenterà al Benito Villamarín messaggi con dei consigli su come condurre una vita più sostenibile e su come prendersi cura del pianeta. In più, il club aumenterà il numero di contenitori per il riciclaggio selettivo dei rifiuti all’interno dello stadio e fornirà ai tifosi ciotole biodegradabili per gli avanzi del cibo e per i gusci della frutta secca, che verranno successivamente trasformati in fertilizzante.

Inoltre, prima del match, LaLiga, il Real Betis e l’Athletic Club pianteranno un albero accanto al “Monumento per i Tifosi” (Monumento a la Afición) come simbolo della promozione per il rimboschimento, una delle principali linee d’azione di “Forever Green”.

I biglietti per la partita sostenibile saranno disponibili online a 30 euro con il codice promozionale “FOREVERGREEN”, con un euro per ogni vendita che verrà destinato al progetto di riforestazione.

In aggiunta, la squadra di Siviglia misurerà l’impronta di carbonio della partita e l’influenza che avranno avuto le misure di riduzione attuate per continuare a compiere passi avanti sulla strada per avere un impatto ambientale nullo.