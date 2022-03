Lega Pro: Epico Play official partner delle finali di Coppa Italia 2022

Epico Play, Start-Up innovativa e piattaforma di Fan Engagement made in Italy, sarà partner ufficiale nelle finali di Coppa Italia tra Padova e Sudtirol che si disputeranno il 9 marzo all’ “Euganeo” ed il 6 aprile ad “Druso” di Bolzano.

“Epico Play” non sarà il tradizionale canale di comunicazione società-tifosi, ma permetterà ai fans delle squadre di Lega Pro di entrare in contatto con i calciatori della propria squadra, fargli domande e partecipare alla vita dei club. “Epico Play” è un ulteriore nuovo tassello che si inserisce nel percorso di trasformazione digitale della Lega Pro.

“Con la partnership di ‘Epico Play’ nelle finali di Coppa Italia la Lega Pro continua ad investire nella trasformazione digitale – sostiene il Presidente Francesco Ghirelli – mettendola al centro del suo percorso strategico. Coniugare strumenti tecnico-sportivi e l’innovazione tecnologica è fondamentale. Con ‘Epico Play’ la Lega Pro si conferma laboratorio di nuovi progetti che vanno a sostenere la bellezza dello spettacolo della serie C passando attraverso le esigenze dei club”.

“Come già successo con altre sponsorizzazioni, utilizziamo questa partnership strategica per presentarci sul mercato con un forte posizionamento digitale. Proseguiamo così in quel processo di crescita, che porterà Lega Pro e i 60 club ad una radicale trasformazione tecnologica. Il progetto di Epico Play è assolutamente innovativo, perché supera il concetto tradizionale di app, con contenuti e servizi premium dedicati alle fan base delle società. Questa nuova sfida infine ci consentirà di rafforzare il legame tra club e tifoserie puntando sull’innovazione digitale” – ha dichiarato Marcel Vulpis vicepresidente vicario della Lega Pro.

“Oggi il mercato delle App nello sport è fermo ad un concetto statico e unidirezionale in contro tendenza con le esigenze dei tifosi e soprattutto delle nuove generazioni che cercano sempre più un contatto diretto con il proprio team e i propri idioli. Noi abbiamo voluto svecchiare questo modello mettendo il tifoso al centro e rendendolo parte integrante della propria squadra del cuore.” dichiara Mattia Baldassarre, CEO di Epico Play.

“Il nostro obbiettivo è dotare tutti i club di una destinazione digitale innovativa che permetterà ai tifosi di sviluppare una relazione sempre più coinvolgente con la propria squadra e al club generare ricavi incrementali. Non solo grandi club, EPICO PLAY, grazie anche alla propria Shared Tech Media House, offre una soluzione chiavi in mano facilmente adottabile da qualsiasi squadra senza dover sostenere ingenti costi.”

“Vogliamo digitalizzare anche dal basso perché crediamo siano i club più “piccoli”, che in questo momento post-pandemia hanno sofferto di più, ad avere la necessità di velocizzare questo processo per poter crescere adattandosi alle esigenze imposte dall’evoluzione del mercato”. Conclude Baldassarre.

A PROPOSITO DI EPICO PLAY

Epico Play è una società che sviluppa soluzioni digitali nel mondo sport & entertainment. La società nasce con l’obbiettivo di digitalizzare il mercato sportivo affiancando i singoli club nel loro percorso di sviluppo tecnologico.

Lanciata sul mercato circa 6 mesi fa con il primo Club Channel dell’U.S. Lecce, Epico Play è una Start-Up innovativa fondata da Mattia Baldassarre, imprenditore italiano con esperienze nei settori dello sport e del mondo Media. Tra gli investitori all’interno della compagine societaria figurano Aser Venture Ltd. e Linkem S.p.A. e tanti altri imprenditori e manager di grandissimo livello.

E’ una piattaforma digitale (in versione sia mobile che web app) https://epicoplay.com/it/ che permette ai tifosi di rivolgere le domande alla propria squadra del cuore o al proprio giocatore preferito o ancora direttamente all’allenatore.

Oltre alla sezione “Q&A” si riceveranno inoltre gli auguri di compleanno personalizzati da parte del proprio giocatore preferito. E non solo. L’innovativa funzione Lucky Draw offre agli utenti più fortunati la possibilità di essere selezionati per partecipare ad una videochiamata in diretta con un giocatore del club, visibile anche dagli altri iscritti e poi conservata in un archivio fruibile on demand.

La sezione Club Life – attraverso inediti ed esclusivi episodi video-editoriali racconta il “dietro le quinte” della squadra portando alla luce quanto accade nel back stage del team.

Video che settimanalmente raccontano – durante la stagione – i momenti più intimi della squadra e anche le storie di coloro che, lontano dai riflettori, garantiscono a un club di crescere e migliorare ogni giorno. Un viaggio inedito lì dove le telecamere non sono solite inoltrarsi.