Radici Group resta nella “famiglia” dei partner dell’Atalanta B.C.

Il club nerazzurro ha comunicato il prolungamento della sponsorizzazione con “Radici Group“ (multinazionale leader mondiale nella produzione di filati sintetici con sede a Val Gandino, in provincia di Bergamo) anche per la stagione 2020/21.

L’azienda lombarda è stata sponsor di maglia di Europa League e Coppa Italia nella stagione 2017/18 per poi diventarlo in campionato e quindi in Champions League, quest’anno, con il club eliminato nei quarti di finale per mano del PSG (nella foto la squadra dell’Atalanta B. C.). Dal 1° settembre la maglia nerazzurra sarà firmata dal partner israeliano Plus500.

I dettagli della collaborazione, che si basa sulla condivisione dei valori ma soprattutto sul profondo attaccamento al territorio e alla comunità bergamasca, verranno svelati nei prossimi giorni. “Per la nostra società è motivo di grande soddisfazione e orgoglio proseguire il rapporto di collaborazione con RadiciGroup, importante realtà imprenditoriale bergamasca leader nel suo settore a livello internazionale – ha dichiarato ai media l’AD del club, Luca Percassi -. Due eccellenze del territorio che continuano a “giocare” insieme per portare il nome di Bergamo, della sua terra e della sua gente, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, sempre più in alto nel mondo”.