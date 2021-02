CVC Capital Partners investe 300 milioni di dollari nella pallavolo internazionale

(di Alessandro Presta) – Novità nel mercato della pallavolo internazionale. Secondo quanto riportato dal portale “Sportbusiness” la società di private equity “CVC Capital Partners” sta investendo 300 milioni di dollari a supporto della International Volleyball Federation (FIVB). L’obiettivo è la nascita di una nuova entità commerciale. La realtà in esame, che prenderà il nome di “Volleyball World”, gestirà congiuntamente i diritti commerciali per tutte le principali competizioni mondiali di pallavolo, tra cui i campionati del Mondo FIVB, le qualificazioni olimpiche e la “Volleyball Nations League”.

CVC avrebbe avuto la meglio nella trattativa, superando il competitor “Endeavor” (agenzia di sport e intrattenimento) e la società di private equity “Silver Lake”. Il CEO di Volleyball World sarà Finn Taylor (ex direttore del Cirque de Soleil). Simon Deyer (ex CEO di DAZN) e Fabio Azevedo (direttore della FIVB) entreranno nell’amministrazione, mentre Fernando Lima (ex segretario generale della FIVB) presiederà il Consiglio. L’accordo prevede che la FIVB sia l’azionista di maggioranza dell’ente e che continui ad agire come unico organismo di regolamentazione della disciplina.

La collaborazione tra la Federazione Internazionale di pallavolo e CVC Capital Partners si concentrerà sull’attività di hosting di eventi, fan experience, gestione dei media e di qualsiasi sponsorizzazione finalizzata ad aumentare i ricavi commerciali. Quest’ultime, infatti, sono fondamentali per il reinvestimento dei fondi che garantiscono benessere a lungo termine per questo sport. Volleyball World nasce con l’idea di lavorare con ogni Lega e Federazione pallavolistica, aumentandone la popolarità attraverso investimenti e coinvolgimento dei tifosi.

Sempre su “Sportbusiness” si legge che CVC ha scommesso su questo investimento per l’ampia fanbase globale della pallavolo che conta più di 800 milioni di appassionati. Inoltre, la popolarità di questa disciplina, in mercati come Italia, Brasile, Giappone, Polonia, Cina e Stati Uniti, giustifica l’esborso finanziario da parte della società internazionale.

CVC Capital Partners è storicamente una delle realtà di private equity più coinvolte negli investimenti di natura sportiva. L’azienda è stata in passato proprietaria della Formula Uno, aveva quote di partecipazione nella Moto GP e attualmente possiede azioni di campionati come la English Premiership Rugby. Di recente la società ha finalizzato anche degli accordi per il torneo di rugby del Sei Nazioni e sta progettando per la gestione dei diritti media della Serie A.