Puma rinnova e prolunga con l’Egyptian Football Association (EFA)

Puma e l’Egyptian Football Association (EFA) hanno annunciato un’estensione a lungo termine della loro partnership, iniziata nel 2019. Puma continuerà a essere il Principal Partner della Egypt Football Association, il Global Technical Supplier e l’Official Licensed Partner.

Puma continua così la sua forte tradizione in Africa estendendo la sua partnership con l’Associazione calcistica di maggior successo in Africa, che ha vinto sette volte la Coppa d’Africa. In base ai nuovi termini, Puma continuerà a fornire abbigliamento performance che include kit su misura per le squadre maschili, femminili e giovanili, e utilizzerà lo stile, la tradizione e la cultura dell’Egitto per sviluppare prodotti lifestyle heritage. Il nuovo accordo vedrà Puma diventare anche lo sponsor del pallone del campionato egiziano.

“Questo è un fantastico passo avanti per la nostra partnership con l’Egitto, due brand che si concentrano sulla diversità, l’inclusività, l’innovazione, le performance e la cultura del calcio”, ha dichiarato Paolo La Placa, Senior Teamhead Sports Marketing di Puma. “Il nostro marchio ha un forte legame con il calcio africano e continuerà a investire e sostenere il calcio nel continente. Abbiamo una fantastica partnership con l’Egitto con molti titoli di successo e non vediamo l’ora di continuare il nostro ottimo rapporto mentre lavoriamo per dare ai tifosi egiziani una maglia di cui essere orgogliosi e celebrare la cultura egiziana attraverso prodotti e innovazioni.”