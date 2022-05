Puma prolunga il contratto con il Milan e presenta la terza maglia 2022/23 in tonalità verde camo

(di Antonio Spina) – L’AC Milan, conquistato il 19° scudetto della propria storia, sta ritornando in alto in virtù del lavoro svolto in sinergia dal trio Gazidis (Amministratore Delegato) Massara (direttore sportivo) Maldini (direttore tecnico), dalla gestione meticolosa del fondo Elliott e dal reparto marketing.

Il club rossonero ha registrato numeri di rilievo che segnano il ritorno in 19° posizione nella Football Money League 22 di Deloitte con 216,3 milioni di fatturato, di cui 69 milioni generati dalle attività commerciali nel 2021.Gli introiti commerciali sono destinati a salire nella prossima FML, ciò dovuto alle numerose e redditize partnership di questa stagione, come quella con Wefoxe, back sponsor di maglia. Altro connubio di successo è quello con il brand tedesco Puma, con il quale è in fase di definizione il rinnovo della sponsorship.

L’azienda di sportswear, sponsor tecnico dal 2018, è sul punto di firmare il prolungamento dell’intesa con i rossoneri, in scadenza nel 2023, puntando molto sul ritorno del club nei palcoscenici importanti del calcio europeo e aumentando l’investimento dagli attuali 13 milioni di euro a 20 milioni di euro a stagione.

Sulla rampa di lancio, anche la terza maglia edizione 2022-23, in uscita ad agosto, con un look insolito per il club, combinando diverse tonalità di verde camo – tra cui ‘Dark Green Moss’ come colore primario e ‘Spring Moss’ per i loghi. Il colletto sarà a girocollo nero con richiamo nei polsini, mentre un sottile motivo a righe appare sul davanti e sulle maniche in una tonalità leggermente più scura. La stella e il logo Emirates (main sponsor) saranno di colore giallo fluo.