La VfL Osnabrück (terza divisione del calcio tedesco) si lega al marchio Umbro

(di Nicola Mandaglio) – Il VfL Osnabrück (3. Liga tedesca) ha firmato una partnership tecnica con Umbro per la stagione 2022/23. Da luglio 2022 Umbro sarà il nuovo fornitore della Lila-Weißen. La partnership comprende sia l’area professionistica che quella giovanile del VfL.

In qualità di produttore di abbigliamento e articoli sportivi, Umbro si concentra principalmente sul calcio, oltre al rugby e agli sport motoristici. L’azienda, fondata a Manchester nel 1924, fornisce maglie a più di 150 club in tutto il mondo, inclusi club come Derby County e West Ham United, numerose nazionali come Giamaica e Guatemala e, tra gli altri, SV Werder Brema in Germania

Il VfL Osnabrück terminerà la collaborazione con Puma sottoscritta nella stagione 2018/19.

“Sapendo che il contratto con il nostro attuale fornitore stava per scadere, siamo entrati nel mercato in una fase iniziale e alla fine abbiamo deciso di lavorare con UMBRO sulla base di parametri precedentemente definiti. Insieme alle considerazioni economiche, l’adattamento del marchio del fornitore a VfL e gli aspetti di sostenibilità ecologica e sociale hanno svolto un ruolo chiave nell’orientamento strategico. Il pacchetto complessivo offerto da UMBRO ci ha convinto qui e non vediamo l’ora di lavorare insieme”, spiega l’amministratore delegato di VfL, Michael Welling sulla decisione di Umbro come nuovo fornitore.