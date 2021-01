Puma lancia la Future Z 1.1. con un testimonial team guidato da Neymar Jr.

Il brand internazionale Puma presentato la nuova e scarpa da calcio “Future Z 1.1″ (nella foto in primo piano), indossata dai calciatori più dinamici e creativi del mondo: Neymar Jr., James Maddison, Eugénie le Sommer, Marco Reus e Dzsenifer Marozsán.

Future Z è stata progettata per migliorare lo stile di gioco dei giocatori più emozionanti e divertenti del mondo. Costruita attorno alla fascia di compressione adattiva FuzionFit+, la scarpa da calcio offre un bloccaggio e un supporto ottimali per movimenti esplosivi. La tomaia è realizzata in un nuovo materiale innovativo lavorato a maglia rivestito con un sottile strato di GripControl Pro per fornire un tocco e un controllo di palla superiori. Una nuova suola all’avanguardia Dynamic Motion System è stata sviluppata per una trazione avanzata, perfetta per far impazzire gli avversari.

“La più grande innovazione della Future Z è la fascia di compressione FuzionFit+, posizionata nella parte centrale del piede”, ha affermato Lilly Cocks, Developer Teamsport Footwear. “La fascia è stata sviluppata utilizzando una speciale combinazione di filati di poliestere e spandex, insieme a filati tecnici speciali per creare il perfetto equilibrio tra compressione, comfort e durata, dando a chi lo indossa una sensazione di una seconda pelle.”

Puma continua a spingere i confini con la Future Z sviluppando una nuova struttura leggera: la suola Dynamic Motion System. L’accattivante lamina a forma di Z riduce il peso, fornisce un bloccaggio a 360 gradi attorno al piede e lo mantiene stabile per eseguire accelerazioni, movimenti e skills devastanti.

La Future Z è stata progettata con l’aiuto del personale medico di alcuni dei migliori club Puma di tutto il mondo per garantire che abbia la configurazione ottimale dei tacchetti, incluso il posizionamento dei tacchetti centrali nel punto di articolazione per migliorare i rapidi cambiamenti di direzione.