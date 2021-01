CASTORE ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON IL NUOTATORE ADAM PEATY

(di Daniele Caroleo) – Castore, brand di abbigliamento, ha recentemente annunciato una partnership di lunga durata con il nuotatore britannico Adam Peaty. Con questo accordo Castore è diventato, dal gennaio del 2021, il partner esclusivo per l’abbigliamento e lo sportswear del campione olimpico, attuale detentore dei record mondiali nei 50 e nei 100 metri e vincitore di 8 medaglie nel campionato del mondo e di 11 titoli europei. Peaty sarà una delle icone della nuova collezione “Better Never Stop”, recentemente lanciata dall’azienda di abbigliamento sportivo di lusso inglese fondata nel 2016 dai due fratelli Tom e Phil Behaon. Castore, oltre all’accordo in essere con l’atleta olimpionico, può anche vantare la partnership esclusiva con il tennista inglese Andy Murray ed il ruolo di sponsor tecnico della squadra di calcio scozzese dei Rangers FC.