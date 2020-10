PUMA LANCIA IL TERZO KIT DI OLYMPIQUE DE MARSEILLE ISPIRATO ALLA MUSICA

Puma Football e Olympique de Marseille presentano il nuovo Third kit per la stagione 2020/21. Sotto lo slogan “Le cOMbat Continue“, la campagna abbraccia lo spirito combattivo del Marsiglia dentro e fuori dal campo, mentre si prepara a tornare in UEFA Champions League.

Il nuovo Third kit è ispirato alla vivace scena rap e hip-hop della città, che è diventata un’istituzione della cultura marsigliese. Marsiglia ha aperto la strada alla crescita della musica hip-hop in Francia e continua a produrre un’incredibile serie di talenti mentre una nuova generazione di artisti emerge dalla città.

La maglia sky blue presenta un motivo unico visualizzato sul davanti con dettagli gialli sullo stemma del club transalpino e il logo Puma. La divisa incorpora un colletto a V con bordo a costine sulle braccia. Aggiunge una finitura classica alla maglia la scritta “Olympique de Marseille” ricamata sul retro del colletto.

La nuova maglia è dotata della tecnologia di termoregolazione Puma che fornisce un sistema di gestione dell’umidità migliorato per mantenere la temperatura corporea perfetta. Combinata con perforazioni tagliate al laser sul davanti e jacquard ingegnerizzato sul retro, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità e mobilità per prestazioni ottimali.

Il Third Kit dell’Olympique de Marseille è disponibile negli OM Stores, online a siti OM.fr e Puma.com e in selezionati retailer.