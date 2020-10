La partnership Cesena FC-Sporteconomy sul Resto del Carlino

L’idea è partita da Marcel Vulpis, co-fondatore e direttore di Sporteconomy.it, nelle ultime ore è stata resa nota l’ufficialità. Il Cesena Fc ha stretto una nuova partnership significativa con l’agenzia stampa online che diventa media partner del Cavalluccio. Sporteconomy, nata nel settembre 2004, è leader nell’informazione applicata all’economia e alla politica dello sport, si sviluppa dall’idea di due giornalisti economici romani: appunto Marcel Vulpis e Massimo Lucchese. All’epoca della fondazione era di fatto pionieristica nelle tematiche trattate, nel frattempo è cresciuta passo dopo passo e oggi è diventata l’agenzia stampa online più cliccata in Italia e tra le prime in Europa inerente alla materia dello sport-business.

In precedenza, Sporteconomy aveva già stretto altre partnership con società di calcio come la Feralpisalò (sempre in Serie C e nel gruppo “B”). L’agenzia ha visto nel Cesena un club strategico per attivismo nel marketing, da qui l’apertura del dialogo e di un canale: si parte con un accordo su base annuale, ma si confida che si possa protrarre nel corso degli anni futuri. La partnership nasce fondamentalmente con lo scopo di dare evidenza alle tematiche economiche legate allo sport, Sporteconomy racconterà delle iniziative legate alla comunicazione marketing del club (un esempio può essere la maglia celebrativa per l’80° compleanno) e approfondirà anche le esperienze in questo mondo dei principali brand legati sempre al Cesena Fc (esempio, Acqua Dolomia o Italpizza) tramite interviste a presidenti o amministratori delegati.

Questo il commento rilasciato ieri dallo stesso Marcel Vulpis: “Nella stagione in corso abbiamo lanciato un progetto innovativo di media partnership, la nostra idea è quella di caratterizzarci come agenzia giornalistica ‘verticale’, leader in Italia nell’informazione economico-sportiva, coprendo il ruolo di ‘media partner’ relativamente a tutte le tematiche di taglio economico. Il Cesena Fc è un brand ambizioso, con una grande storia sportiva alle spalle, tra serie A e B, e ha tutte quante le carte in regola per fare, quanto prima, il salto di categoria. Nel concreto lavoreremo, come agenzia giornalistica, per valorizzare tutti gli accordi marketing e commerciali del club durante l’intera stagione”. (fonte: Il Resto del Carlino/Cesena)