Su NOW un’estate nel segno dello sport

Lo sport di Sky al centro della programmazione anche quest’estate live su Sky Sport e in streaming su NOW. Lo sport di Sky è in streaming da 10 anni, prima con Sky Go (2011) e poi con Sky Online (2014) diventato ora NOW.

Grazie a NOW è possibile godersi le emozioni dello sport anche in vacanza con i Gran Premi di F1 e della stagione 2021 di MotoGP, il tennis inclusi gli ATP Masters 1000 e – grazie all’accordo con SuperTennis – una selezione di tornei ATP 250 e 500, il rugby, la magia dell’NBA e il World Padel Tour 2021, tutto incluso nell’offerta del Pass Sport di NOW a 14,99 euro al mese.

Tante competizioni sportive, ma anche molto altro con i Pass Cinema e Entertainment, a 3 euro per il primo mese.

Quattro nuovi canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature dal 1° luglio arricchiscono il catalogo con serie TV, documentari, produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici, tutti in Alta Definizione. Centinaia di titoli ogni anno, 3000 ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno.

E se nella casa delle vacanze non c’è una smart Tv, NOW Smart Stick, il dispositivo pratico e flessibile da portare con sé ovunque, offre la possibilità di guardare i contenuti di NOW connettendolo comodamente alla TV. Basta abbinare NOW Smart Stick al Pass preferito, NOW Smart Stick + Pass Sport per 2 mesi a 29,99 euro.

NOW è il servizio in streaming che offre intrattenimento allo stato puro. Un ricco catalogo di cinema, serie TV, show, sport e intrattenimento da vedere quando e dove vuoi. Il Pass Cinema, il Pass Entertainment e il Pass Sport permettono infatti di accedere ad un’ampia selezione dei contenuti live e on demand di Sky con la flessibilità di un servizio senza vincoli. I Pass Cinema e Entertainment includono le serie TV e le pluripremiate produzioni Sky Original, una scelta di oltre 1000 film, gli show più amati e i documentari di scienza, natura ed arte. Aggiungendo il Pass Kids si ha inoltre accesso ad una vasta selezione di programmi per bambini e ragazzi con canali dedicati. I grandi appuntamenti del calcio e dello sport live sono a disposizione degli appassionati con il Pass Sport mensile. L’App NOW è disponibile su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, sui dispositivi Fire TV di Amazon, Apple TV, Google Chromecast, NOW Smart Stick e su Vodafone TV.