Puma e Manchester City svelano la nuova away kit 2022/23

La nuova maglia Away di Puma per il Manchester City (2022/23)

In occasione del lancio e dell’anniversario del primo sbarco sulla Luna, i membri della squadra del Manchester City hanno visitato il NASA Space Center a Houston prima della partita contro il Club America.

Puma nello specifico ha presentato oggi l’Away kit 2022/23 del Manchester City. La nuova maglia è stata disegnata in omaggio al classico stile del City indossato durante una delle sue epoche di maggior successo e celebra l’heritage del club di giocare un calcio senza paura.

Il Manchester City farà debuttare il nuovo Away kit il 20 luglio, in occasione della partita del tour pre-season contro il Club America. Per celebrare il lancio e l’anniversario del primo sbarco sulla Luna, avvenuto il 20 luglio 1969, i membri della squadra del Manchester City hanno visitato il NASA Space Center di Houston. La data coincide anche con il lancio del primo Away kit rosso e nero del Manchester City, avvenuto nel 1969.

“Il Manchester City è una delle squadre più entusiasmanti del mondo e dà sempre spettacolo. Per la maglia Away abbiamo voluto riproporre un design popolare, sinonimo di alcune delle squadre di maggior successo del City del passato, infondendogli nuova energia”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma. “Per la prima volta in assoluto, abbiamo posizionato le strisce ad angolo, per rendere omaggio ai tre fiumi sullo stemma del club e creare un design audace e sorprendente. Per celebrare il più grande spettacolo on the road abbiamo deciso di lanciare il kit a Houston durante la tournée pre-season del club, con l’appuntamento che coincide con l’anniversario del primo sbarco sulla luna e con il primo Away kit rosso e nero del club”.

“È fantastico che il Club e Puma siano riusciti a lavorare insieme per reinventare un design classico e iconico di un’epoca importante della storia del City. Spero che questa maglia porti un senso di nostalgia e di orgoglio ai nostri tifosi in tutto il mondo, così come ha fatto a me”, ha dichiarato il Club Ambassador Mike Summerbee. “Non vedo l’ora di vedere la maglia in azione durante il nostro match contro il Club America e mi auguro emozioni anche i nostri tifosi negli Stati Uniti e quelli che ci seguono in tutto il mondo”.