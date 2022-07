Acerbis realizza la maglia Home della U.S.Cremonese (Serie A) ispirandosi alla divisa anni ’90

(di Antonio Spina) – L’Unione Sportiva Cremonese e l’official technical sponsor Acerbis (azienda di abbigliamento ed accessori sportivi con sede ad Albino in provincia di Bergamo) presentano la maglia Home per la stagione 2022/23.

I grigiorossi riapprodano in Serie A dopo 26 anni e per celebrarne il ritorno il design della nuova divisa ripercorre in chiave moderna la maglia simbolo degli anni ’90, un vero e proprio omaggio al passato e contestualmente un forte richiamo alla tradizione che unisce tra loro diverse generazioni di sostenitori del club lombardo, indossata nell’epica finale di Coppa Anglo-italiana di Wembley con il Derby County e nelle tre stagioni vissute nella massima serie del campionato italiano.

La jersey, disponibile nei prossimi giorni sullo store online della Cremonese (https://store.uscremonese.it/) e nei punti vendita autorizzati, prevede un modello a polo con giro manica, dove le classiche strisce grigiorosse sono interrotte da uno sfondo rosso sul quale sono posizionati i marchi dei main sponsor (IltaiInox ed Acciaieria Arvedi, leader nel mercato dei tubi saldati in acciaio). All’altezza del cuore è presente, su patch in silicone, il logo ufficiale del club con al centro lo stemma della città e il suo emblema: il braccio che regge la palla d’oro, effigie delle leggendarie gesta di Giovanni Baldesio.

I loghi Acerbis sono transfer in silicone con effetto 3D in rilievo di colore bianco, collocati su corpo e maniche. Il retro della maglia è realizzato in tessuto traspirante mesh 100%. La minuziosa cura riposta nella finitura dei dettagli e l’accurata scelta dei tessuti utilizzati qualificano per la loro unicità le divise indossate dalla Cremonese in questa stagione (la 9a in Serie A), dato evidenziato dalle etichette presenti rispettivamente sulla parte bassa esterna della maglia con la numerazione progressiva del prodotto e sulla parte interna della schiena con l’indicazione dei dati di fabbricazione.

Il kit Away, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, rimanda direttamente ai 120 anni di storia, traguardo che il club festeggerà il prossimo 24 marzo 2023.