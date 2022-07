Macron veste i Blackburn Rovers in Championship

Il Blackburn Rovers, club tra i piu’ antichi e iconici del calcio inglese, si appresta a vivere la prossima stagione agonistica in Football League Championship (l’equivalente della Serie B italiana) e insieme a Macron, dallo scorso anno partner tecnico dei Rovers, ha presentato i nuovi kit gara che l’11 inglese indosserà nel corso dei propri match a a Ewood Park. Maglie che legano la squadra ai propri tifosi come mr. Alan Ashworth che segue il Rovers dal lontano 1938 o come Zahra Mohammed, abbonata al club lo scorso anno e che ha già rinnovato la propria adesione. Entrambi sono tra i protagonisti della campagna di lancio delle maglie del Blackburn Rovers.

La nuova ‘Home’ ha il collo a V con bordo e inserti rossi, presenti anche sui bordi delle maniche raglan. Una prima maglia nel segno della tradizione con casacca metà bianca (destra) e metà blu (sinistra) e maniche a colori invertiti. Sui fianchi è presente una banda bianca con inserto rosso in maglieria sul fondo maglia. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con al centro il logo del club inglese. Nel retrocollo esterno è stampato in rosso, e in caratteri gotici, il motto del Blackburn Rovers: Arte et Labore. La particolarità grafica che caratterizza la versione 22-23 è presente sulla manica e sulla parte bassa della maglia in blu, sia davanti che dietro: si tratta di un effetto a leggera sfumatura verso l’alto in stampa sublimatica. Sul petto, in stampa siliconata rossa, è inserito il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Blackburn Rovers. I pantaloncini sono bianchi con inserti in maglieria rossi sui fianchi. I calzettoni blu hanno il bordo superiore bianco.

La maglia ‘Away’ è blu navy con collo a polo con dettagli azzurri. Backneck e motto stampato nel retrocollo vengono riproposti come nella versione casalinga. Il dettaglio grafico che contraddistingue questo kit gara è dato dal disegno embossato formato da parti scomposte del logo del club e esteso su tutta il corpo anteriore della maglia. Sul petto in bianco il Macron Hero, affiancato a sinistra dallo stemma del club. Pantaloncini e calzettoni sono in blu navy.

Per la versione “Third” è stata fatta una scelta cromatica e grafica molto impattante. La maglia è a girocollo con bordi in maglieria blu. Il colore dominante è il rosso arricchito da una texture all over in stampa sublimatica e embossata con il disegno della rosa rossa di Lancaster, presente nello stemma del club e simbolo della contea di Lancashire. Nel retrocollo in bianco la stampa del motto Arte et Labore e sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Blackburn Rovers. Pantaloncini rossi con coulisse bianche e calzettoni rossi con riga bianca sul bordo superiore completano il kit.