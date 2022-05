Puma e Liga spagnola hanno lanciato mercoledì 25 maggio il pallone ‘Puma Órbita’

(di Nicola Mandaglio) – LaLiga (massima serie spagnola) presenterà, per tutta questa settimana, i palloni che il brand tedesco Puma ha disegnato per la prossima stagione (2022/23).

Il design grafico della palla ha lo scopo di evocare “l’effetto ipnotico di un caleidoscopio“, già presentati in anteprima dal sito ‘Footy Headlines’, con un taglio modernista e colorato, presentando come ogni anno, due versioni.

Il giallo, che sarà ancora una volta riservato a partite speciali come i derby, ‘El Clásico‘ e le ultime partite di campionato, sarà presentato in seguito. È stato confermato che saranno gli stessi modelli in First e Second, come dimostra la foto che accompagna questo pezzo. Sul pallone bianco si vede il logo LaLiga Smartbank, ovvero la Seconda Divisione.

Il modello Orbita è costruito utilizzando 12 pannelli a forma di stella, che riducono il numero di cuciture e consentono una migliore connessione con la palla. La superficie è realizzata in poliuretano espanso strutturato in 3D che migliora l’aerodinamica e resiste all’usura. All’interno, la camera d’aria in gomma e la valvola Puma Air Lock ottimizzano la ritenzione dell’aria e le proprietà di rimbalzo.

Si dice anche che Puma produrrà un modello Orbita per la Serie A italiana la prossima stagione, ponendo fine ai 15 anni di relazione di quel campionato con Nike. Quella palla dovrebbe essere svelata nelle prossime settimane.