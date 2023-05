Puma e il Borussia Dortmund lanciano la maglia Home 2023/24

Puma ha presentato nelle ultime ore il nuovo Home kit 2023/24 del Borussia Dortmund (2° in Bundesliga1 al termine del campionato), risultato di un design contest volto a mostrare l’apprezzamento per i tifosi più appassionati di calcio di tutto il mondo.

Dopo aver raccolto più di 15mila candidature in tutto il mondo, una giuria guidata dal capitano della squadra Marco Reus e dalla leggenda del club Dedê ha ristretto le opzioni a 9 design eccezionali, mentre il disegno finale è stato scelto attraverso una votazione pubblica.

La maglia, che incarna l’orgoglio del BVB, presenta un’impressionante silhouette della casa del club, il Signal Iduna Park, nei classici colori black e yellow.

“Siamo orgogliosi di aver offerto ai nostri tifosi la possibilità di disegnare il kit del club per la stagione 23/24 e di averli coinvolti in questo processo. Il gran numero di candidature ha superato le nostre aspettative, e non vediamo l’ora di vedere i nostri tifosi nel “Muro Giallo” indossare la maglia nella prossima stagione”, ha dichiarato Carsten Cramer, Managing Director del Borussia Dortmund.

“Collaborare con il BVB a questo kit disegnato dai fan è stata un’esperienza gratificante. I loro tifosi sono straordinari e siamo felici di aver creato questa opportunità per loro”, ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma. “Dopo aver ristretto oltre 15mila proposte a 9 fantastiche opzioni, abbiamo affidato la decisione finale ai tifosi che sono il cuore di questo grande club. Siamo entusiasti del risultato finale e ci auguriamo che i tifosi condividano il nostro entusiasmo”.

Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Il kit BVB Home 2023/24, progettato dai tifosi, è disponibile nei Puma Store, su Puma.com, nel BVB Store del Signal Iduna Park, su bvbonlineshop.com e presso selezionati retailer.

Il BVB ha fatto il suo debutto con il nuovo “Home kit” il 27 maggio, in occasione della partita casalinga di Bundesliga contro il FSV Mainz 05 (finita con un pareggio per 2-2). Un debutto non troppo positivo perchè con questo pareggio il BVB arriva secondo a pari punti del Bayern Monaco (vincitore del trofeo nazionale per l’11a volta di fila), ma avanti per differenza reti. Sarebbe bastato infatti ai gialloneri vincere per festeggiare il titolo.